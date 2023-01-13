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Сегодня, 18:36

Боец Никита Михайлов поделился ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и Райана Бейдера

Иван Шитик
Корреспондент
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Боец Fedor Team, выступающий в легчайшем дивизионе Bellator, Никита Михайлов поделился ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

«Когда я в первый раз услышал, что Федор хочет побиться с Бейдером, не очень хотел, чтобы он снова бился. Для меня он близкий человек, за которого я переживаю. Но потом я посмотрел, как он бьет, как борется, и понял, что он в хорошей форме. Я рассчитываю, что он выиграет и закончит свою карьеру на хорошей ноте и с поясом Bellator. После этого можно будет полностью уйти из ММА», — сказал Михайлов в интервью MMA.Metaratings.ru.

Федор Емельяненко проведет последний бой в карьере 4 февраля в Чикаго в главном событии турнира Bellator 290.

Он будет оспаривать принадлежащий американцу Райану Бейдеру титул чемпиона в тяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mikhailov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-boya-fyodora-emelyanenko-s-beiderom-219623/
Федор Емельяненко
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