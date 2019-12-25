Эдгард Запашный: «Если Федор не пропустит что-то случайное в первую минуту, то дальше ему нет равных»

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный оценил нынешнюю форму российского бойца MMA Федора Емельяненко.

— Я знаю, как он дорожит временем, которое хочет проводить с семьей. Знаю, как он в буквальном смысле погружен в свою новорожденную дочку, которая только-только начинает говорить. Это ведь самый интересный возраст для любого отца. Он точно так же умиляется, как и вы сейчас, потому что понимаете, о чем я говорю. Тренировки, график отнимают большое количество времени, поэтому я подразумевал, что Федор может сказать: «На этом хватит». Это точно было бы не связано с состоянием здоровья. Сейчас, перед отлетом, были разговоры с тренерами. Они сказали, что Федор находится в идеальной форме. Полностью восстановился, вылечился, у негоостается высокая скорость, он обладает сильным духом, стержнем, как и всегда. А когда у него были легкие бои?

— Эти три поединка по контракту — ради денег? Или же Федор думает, что в случае двух побед может выйти на титульный бой?

— У нас есть люди, которые часто списывают все на возраст. Давайте вспомним, в каком возрасте Джордж Форман стал чемпионом мира по боксу. Ему тогда почти полтинник исполнился.

— У Федора другая конституция.

— Конституция-не конституция, но вид спорта серьезный, опасный. Много возрастных бойцов, которые поздно расцвели. До 35 лет их никто не замечал, а потом они выстрелили. Что касается непосредственно Федора — точно могу сказать, что он адекватный человек. Он все знает, понимает, полностью оценивает свои шансы. Он реально понимает, что проходных боев у него нет, что его соперники настраиваются на того Федора, что был в лучшие годы, назовем это так. Они смотрят те бои, когда Федор всех крушил. Никто из них не может относиться к бою с Федором, спустя рукава. Они подходят к пику своей формы. Федор это прекрасно осознает. Находясь с ним рядом, могу сказать, что он на многое способен. Это не пенсионер, доживающий карьеру. Это все еще опасный Федор, способный произвести впечатление. Давайте проанализируем его бои: он ведь просто пропускал определенные удары.

— У Федора сейчас такой стиль: или он уронит соперника, или соперник уронит его.

— Потому что в большинстве случаев все переходит в стойку. Мое личное убеждение: если Федор не пропустит что-то случайное в первую минуту, то дальше ему нет равных. В самом начале все на него бросаются в надежде, что удачно прилетит какой-то удачный удар, бросаются в рубку, потому что понимают, что бороться с ним опасно. Выносливость у Федора гораздо выше, чем у соперников. Все тяжи начинают дымить уже в начале второго раунда, Федор же — никогда. (Илья Андреев)

Бывший чемпион Pride в тяжелом весе 43-летний Емельяненко (38 побед, 6 поражений) проведет ближайший бой 29 декабря в Японии на турнире Bellator 237. Его соперником станет бывший чемпион UFC в полутяжелом весе 41-летний американец Куинтон «Рампейдж» Джексон.

Полностью интервью Эдгарда Запашного читайте здесь