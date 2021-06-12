Чемпион Bellator Амосов рассказал, против кого хочет провести первую защиту титула

Непобежденный чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов выразил заинтересованность в проведении первой защиты титула против Джейсона Джексона.

«Я счастлив, — сказал Амосов на пресс-конференции после боя. — Это бой, это спорт, я доволен результатом. То, что произошло — это невообразимо.

Думаю, что Майкл Пейдж — хороший боец. Но ему следует провести реванш с Дугласом Лимой. До этого боя я познакомился с Джейсоном Джексоном — он хороший человек. Очень позитивный. Мы пообщались. Сказали друг другу, что в случае победы каждого из нас, мы можем подраться. Думаю, я проведу защиту против него. Опять же, Майкл Пейдж должен провести реванш с Лимой. Пейдж ведь сам сказал, что хочет вновь с ним встретиться? Ну вот, пускай они и подерутся, а я встречусь с Джейсоном Джексоном".

Амосов победил Дугласа Лиму судейским решением в ночь на 12 июня в США в главном событии Bellator 260. Джексон, тем временем, в со-главном событии того же вечера одолел Пола Дейли судейским решением по итогам трех раундов.