Новоиспечённый чемпион полусреднего дивизиона Bellator Ярослав Амасов рассказал о самой главной мотивации перед титульной встречей с Дугласом Лимой.

«Моя большая мотивация заключалась в том, чтобы мой родился, а я был в статусе чемпиона, — сказал Амосов на пресс-конференции после боя. — Сейчас я могу спокойно восстанавливаться, отдыхать, ждать своего сына, помогать жене. Будем подготавливаться и ждать сына. Если бы я проиграл, мне было бы эмоционально очень сложно. Я бы не смог восстановиться, просил бы опять бой».

Амосов победил Лиму единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Бойцы сразились в главном событии Bellator 260.