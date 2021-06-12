Амосов — о мотивации: «Я хотел, чтобы мой сын родился, а я был в статусе чемпиона»
14:56
Новоиспечённый чемпион полусреднего дивизиона Bellator Ярослав Амасов рассказал о самой главной мотивации перед титульной встречей с Дугласом Лимой.
«Моя большая мотивация заключалась в том, чтобы мой родился, а я был в статусе чемпиона, — сказал Амосов на пресс-конференции после боя. — Сейчас я могу спокойно восстанавливаться, отдыхать, ждать своего сына, помогать жене. Будем подготавливаться и ждать сына. Если бы я проиграл, мне было бы эмоционально очень сложно. Я бы не смог восстановиться, просил бы опять бой».
Амосов победил Лиму единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Бойцы сразились в главном событии Bellator 260.
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