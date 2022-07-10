Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:51

Рафаэль Физиев бросил вызов Рафаэлю Надалю

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

10-й номер рейтинга UFC Рафаэль Физиев (12-1) после победы над Рафаэлем Дос Аньосом (31-14) на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе бросил вызов испанскому теннисисту, 4-й ракетке мира Рафаэлю Надалю.
«Сейчас мы выяснили, кто лучший Рафаэль в UFC. Теперь я хочу бросить новый вызов и выяснить, кто лучший Рафаэль в спорте. Рафаэль Надаль, приходи сюда», — сказал азербайджанский боец в интервью после боя.
Физиев провел в UFC 7 боев, проиграв лишь дебютный против Магомеда Мустафаева (14-3) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 149 в 2019 году.

Теннис
Рафаэль Надаль
UFC
ММА
5
1
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
«Спартак» абаскалился. В борьбе за Суперкубок «Зенит» снова нанес красно-белым крупное оскорбление
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC on ESPN 39: результаты всех боев турнира
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости