Рафаэль Физиев бросил вызов Рафаэлю Надалю

10-й номер рейтинга UFC Рафаэль Физиев (12-1) после победы над Рафаэлем Дос Аньосом (31-14) на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе бросил вызов испанскому теннисисту, 4-й ракетке мира Рафаэлю Надалю.

«Сейчас мы выяснили, кто лучший Рафаэль в UFC. Теперь я хочу бросить новый вызов и выяснить, кто лучший Рафаэль в спорте. Рафаэль Надаль, приходи сюда», — сказал азербайджанский боец в интервью после боя.

Физиев провел в UFC 7 боев, проиграв лишь дебютный против Магомеда Мустафаева (14-3) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 149 в 2019 году.