UFC on ESPN 39: результаты всех боев турнира

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC on ESPN 39, в главном бою которого Рафаэль Физиев (12-1) победил техническим нокаутом в пятом раунде Рафаэля Дос Аньоса (31-14). Приводим результаты всех боев турнира.

Легкий вес: Рафаэль Физиев (Азербайджан) победил Рафаэля Дос Аньоса (Бразилия) — ТКО, 5-й раунд.

Средний вес: Кайо Борральо (Бразилия) победил Армена Петросяна (Армения) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Саид Нурмагомедов (Россия) победил Дугласа Силву Де Андраде (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Чейз Шерман (США) победил Джареда Вандераа (США) — ТКО, 3-й раунд.

Легчайший вес: Айманн Захаби (Канада) победил Рикки Турсиоса (США) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Джейми Малларки (Австралия) победил Майкла Джонсона (США) — Раздельное решение судей.

Средний вес: Коди Брандэйдж (США) победил Трейжана Гора (США) — КО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Антонина Шевченко (Киргизия) победила Кортни Кейси (США) — Раздельное решение судей.

Полулегкий вес: Дэвид Онама (США) победил Остина Линго (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Кеннеди Нзечукву (США) победил Карла Роберсона (США) — ТКО, 3-й раунд.

Легчайший вес: Сайдиокуб Кахрамонов (США) победил Ронни Лоуренса (США) — Единогласное решение судей.