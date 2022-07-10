UFC on ESPN 39: результаты всех боев турнира
В Лас-Вегасе завершился турнир UFC on ESPN 39, в главном бою которого Рафаэль Физиев (12-1) победил техническим нокаутом в пятом раунде Рафаэля Дос Аньоса (31-14). Приводим результаты всех боев турнира.
Легкий вес: Рафаэль Физиев (Азербайджан) победил Рафаэля Дос Аньоса (Бразилия) — ТКО, 5-й раунд.
Средний вес: Кайо Борральо (Бразилия) победил Армена Петросяна (Армения) — Единогласное решение судей.
Легчайший вес: Саид Нурмагомедов (Россия) победил Дугласа Силву Де Андраде (Бразилия) — Единогласное решение судей.
Тяжелый вес: Чейз Шерман (США) победил Джареда Вандераа (США) — ТКО, 3-й раунд.
Легчайший вес: Айманн Захаби (Канада) победил Рикки Турсиоса (США) — Единогласное решение судей.
Легкий вес: Джейми Малларки (Австралия) победил Майкла Джонсона (США) — Раздельное решение судей.
Средний вес: Коди Брандэйдж (США) победил Трейжана Гора (США) — КО, 1-й раунд.
Наилегчайший вес: Антонина Шевченко (Киргизия) победила Кортни Кейси (США) — Раздельное решение судей.
Полулегкий вес: Дэвид Онама (США) победил Остина Линго (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Полутяжелый вес: Кеннеди Нзечукву (США) победил Карла Роберсона (США) — ТКО, 3-й раунд.
Легчайший вес: Сайдиокуб Кахрамонов (США) победил Ронни Лоуренса (США) — Единогласное решение судей.