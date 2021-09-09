Блахович: «Не вижу больше смысла говорить о бое с Джонсом»

Чемпион полутяжелого веса UFC Ян Блахович высказался о потенциальном противостоянии против экс-чемпиона дивизиона Джона Джонса.

«Думаю, что разговоры насчет боя с Джоном Джонсом закончены, — цитирует Bjpenn Блаховича. — Не вижу больше смысла говорить об этом. Может быть, он больше не будет драться ни в тяжелом, ни в полутяжелом весе, это мое мнение. Не знаю, что он будет делать. Я забыл о нем.

Полгода назад я думал иначе — что должен побить его, что найду его где-нибудь и побью. Как я уже говорил ранее, прямо сейчас мне нет до него дела. Если он вернется, то о'кей. Если нет — меня это не волнует".

Летом 2020 года 33-летний Джонс объявил о переходе в тяжелый дивизион. С тех пор вакантным титулом полутяжелого веса завладел 38-летний Блахович, нокаутировавший Доминика Рейеса во втором раунде UFC 253.