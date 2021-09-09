Джигурда готов выйти на бой против Емельяненко: «Гарантирую ему, что он меня не убьет»

Эпатажный российский шоумен Никита Джигурда заявил, что не боится выходить на бой против Александра Емельяненко. Единственное условие: актеру нужно шесть месяцев на подготовку.

«Ну, если он убийца, то естественно, что [я хочу жить]. Не будем скрывать, что есть люди, которые знают, что проиграют, но им платят так, что им на лекарства и жизнь хватит, и они выходят на бой. И я готов выйти против Александра Емельяненко, — сказал Джигурда в интервью «СЭ». — Мне просто нужно время на подготовку».

«Сейчас вся моя подготовка заключается в том, что я 10 дней медитирую, а не бухаю, — продолжил артист. — Я каждую рюмку выпиваю не просто ради радости, а чтобы погрузиться в состояние некоего транса и так далее. Я готов выйти на бой и с Емельяненко, но для этого дайте мне шесть месяцев на подготовку».

«Я готов выйти, если бой пройдет по правилам бокса, а не ММА. То, что он меня не убьет, я ему гарантирую».

В настоящее время 60-летний Джигурда, так же как и Александр Емельяненко, официально является бойцом поп-ММА-организации «Наше Дело». 40-летний боец ММА Емельяненко 18 сентября проведет дебютный бой в данной организации. Соперник — блогер Артем Тарасов.

Ранее в беседе с «СЭ» Емельяненко отметил, что у Джигурды «сыплется песок из задницы» и что шоумен боится выходить на ринг против него.