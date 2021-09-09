Джигурда рассчитывает на победу в стиле Мухаммеда Али в бою с Емельяненко

Российский шоумен и актер Никита Джигурда раскрыл план на гипотетический бой по правилам бокса против тяжеловеса Александра Емельяненко.

«Почему не рассчитываю на победу? Набрав 95 кг, скажу: это такая вещь, что каждый удар может быть... Каким? Ну, естественно [решающим], — сказал Джигурда в интервью «СЭ» после пресс-конференции «Нашего Дела». — Я люблю наносить джебы, и, как говорил мой любимый [боксер] Мухаммед Али, а до него когда-то Пифагор, надо порхать как бабочка, жалить как пчела. Естественно, что бесполезно вступать в зарубу с Сашей Емельяненко. Он профессиональный боец. Но, как я и говорил, я не боюсь, но мне нужно время на подготовку».

В конце августа 60-летний Джигурда подписал контракт с поп-ММА-организацией «Наше Дело». В рамках данного промоушена 18 сентября Александр Емельяненко проведет бой против блогера и самбиста Артема Тарасова.