Алексей Олейник: «В России сявки из 7-го класса сосутся на детской площадке, и это считается нормой»
17:18
Боец UFC Алексей Олейник сравнил нравственность в России и США.
«Здесь [в США] люди не целуются на улицах. Тут это неприлично считается. Вы не увидите тут сосущихся 17-летнюю пару, или 20-летнюю, или 30-летнюю. У нас же [в России] делают все что угодно, и делают показательно, демонстративно. Какие-то сявки, я не знаю, из 7-го класса, 8-го или 9-го. Грязно, пошло и не понимая.
Нельзя еще в 14 лет этого понимать — что нужно ценить свои чувства, свое тело. А то они — в одной руке бутылка, в другой сигарета, и такие страстно слились — в общественном транспорте или детском садике на площадке или горке. Везде в России это норма. А здесь я могу за месяц не увидеть целующуюся пару», — сказал Олейник в интервью «Спорт-Экспресс».
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