Алексей Олейник: «В России сявки из 7-го класса сосутся на детской площадке, и это считается нормой»

Боец UFC Алексей Олейник сравнил нравственность в России и США.

« Здесь [в США] люди не целуются на улицах. Тут это неприлично считается. Вы не увидите тут сосущихся 17-летнюю пару, или 20-летнюю, или 30-летнюю. У нас же [в России] делают все что угодно, и делают показательно, демонстративно. Какие-то сявки, я не знаю, из 7-го класса, 8-го или 9-го. Грязно, пошло и не понимая.