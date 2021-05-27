Алексей Олейник: «В США не целуются на улицах. А в России сявки из 7-го класса сосутся на детской площадке»

О нравах здесь и там.

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник уже несколько лет живет в американском штате Флорида. Бойцу в Штатах очень нравится — снимает уютный домик, дети — в хороших школах: занимаются плаванием, тайским боксом, музыкой, рисованием, ухаживают за животными на специальной ферме. «Сыну у меня 9 лет, читает по 150-250 страниц в день. Полкниги-книгу в день прочитывает — меня это радует», — рассказал Олейник «СЭ».

Среди многих американских добродетелей рассмотрел Олейник и совершенно неожиданн ую — пуританскую мораль и гораздо меньший разврат в сравнении с российскими реалиями. Мы обсуждали с Алексеем тему Моргенштерна и разлагающей музыки, как неожиданно разговор свернул на очень интересную систему сравнений. Приводим отрывок из данного интервью.

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— Вот вы сейчас находитесь в стране ( США . — Прим. И.А.) , где песни с подобными ( низкокачественными и пошлыми . — Прим. И.А.) текстами уже давно в радиоэфире, их там крутят постоянно.

— Неправда. Здесь общественное мнение такое, что девочке без топа на пляже вообще быть нельзя. Даже которой полгода или год. Ребеночку год, он в памперсах, а ему без топа нельзя, представляете! У нас в России такое мнение [о США], что это страна фриков. Тут есть места, где это разрешено. Ки-Уэст, какие-то районы в Портленде или Сан-Франциско, где человек может идти с голыми всеми своими штуками и хвастаться. Но тот же Ки-Уэст — там не может человек моложе 26 лет снять гостиницу. Нормально, да? Если мне 25, жене 24, мы приехали с ребенком — нам не дадут снять гостиницу. Они таким образом защищаются от этого всего [разврата]. Достаточно пуританские здесь мораль и представление. Девочка 10-месячная или годовалая — нельзя без топа. А у нас в России девочки до 10 лет носятся по пляжу без топа, где-нибудь в Сочи, Евпатории или Геленджике.

Здесь люди не целуются на улицах. Тут это неприличн ым считается. Вы не увидите тут сосущихся 17-летнюю пару , или 20-летнюю , или 30-летнюю. У нас же [в России] делают все что угодно, и делают показательно, демонстративно. Какие-то сявки, я не знаю, из 7- го класса, 8 - го или 9 - го . Грязно, пошло и не понимая. Нельзя еще в 14 лет этого понимать — что нужно ценить свои чувства, свое тело. А то они — в одной руке бутылка, в другой сигарета, и такие страстно слились — в общественном транспорте или детском садике на площадке или горке. Везде в России это норма. А здесь я могу за месяц не увидеть целующуюся пару.

— Вы недавно были в Лас-Вегасе, и там город, мягко говоря, на пуританский не похож. Особенно после начала пандемии, когда туда из Калифорнии хлынули необеспеченные слои граждан, и теперь там на каждом шагу марихуаной пахнет.

— Дело в том, что марихуана — это абсолютно не противозаконно. Это как приехать куда-то со своим уставом. Это все равно что приехать в Эмираты и сказать им: «Вы че, придурки? Вы зачем верблюдов водите?» Как они на тебя посмотрят? То же самое, как если мы приедем туда (в Америку. - Прим. И.А. ) и скажем: что у вас за глупости здесь с марихуаной ? Они тоже приедут в Россию и офигеют, что здесь 16-17-летнему человеку могут продать алкоголь в магазине. Законами мериться — это неправильно. У них это нормально. Есть Голландия, где это десятки лет разрешено и не ставится ни в какие достижения. Это как у нас пойти попить кофе, а у них зайти, взять косяк какой-то.