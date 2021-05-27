Алексей Олейник: «В США годовалой девочке нельзя быть на пляже без топа»

Боец UFC Алексей Олейник в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о строгих пуританских обычаях в США.

— Вот вы сейчас находитесь в стране ( США ) , где песни с подобными ( низкокачественными и пошлыми ) текстами уже давно в радиоэфире, их там крутят постоянно.

— Неправда. Здесь общественное мнение такое, что девочке без топа на пляже вообще быть нельзя. Даже которой полгода или год. Ребеночку год, он в памперсах, а ему без топа нельзя, представляете! У нас в России такое мнение [о США], что это страна фриков. Тут есть места, где это разрешено. Ки-Уэст, какие-то районы в Портленде или Сан-Франциско, где человек может идти с голыми всеми своими штуками и хвастаться. Но тот же Ки-Уэст — там не может человек моложе 26 лет снять гостиницу. Нормально, да? Если мне 25, жене 24, мы приехали с ребенком — нам не дадут снять гостиницу. Они таким образом защищаются от этого всего [разврата]. Достаточно пуританские здесь мораль и представление. Девочка 10-месячная или годовалая — нельзя без топа. А у нас в России девочки до 10 лет носятся по пляжу без топа, где-нибудь в Сочи, Евпатории или Геленджике.