Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» заявил, что погорячился, назвав известную панк-рок-группу «Сектор Газа» помойкой.

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«Извиняюсь, погорячился, — сказал Шлеменко. — Ну смотрите. Я не имел в виду их помойкой, я имел в виду помойкой «Красную Плесень». Я слушал «Сектор». «Ява» у меня была (имеется в виду мотоцикл «Ява». — Прим. «СЭ»), я ездил на ней. Не спорю, «Сектор Газа» — это классика. Я их слушал, но их тексты слишком какими-то хорошими тоже назвать нельзя. Поэтому... Да, я погорячился. Спору нет. Под одну гребенку и их туда заплел. Я имел в виду «Красную Плесень» — вот этот вот помойка. Услышав одну их песню, я понял, что это просто ересь какая-то. «Сектор Газа» — да. Особенно их последние песни — без мата. «Пора домой», например».

«У меня была «Ява», когда мне было 15 лет, — отметил боец. — Я слушал эту песню, наизусть ее знаю (песню «Сектора Газа» «Ява». — Прим. «СЭ»). Ну тут уже спору нет, не прав. Но сейчас, уже повзрослев, поняв... Ну а сколько пацанов закончило плохо? Начинали много же тоже — с «Явы», с песен про алкоголь. Про наркотики он (солист «Сектора Газа» Юрий Клинских. — Прим. «СЭ») точно пел».

Ранее в интервью Sport24 Шлеменко, обсуждая творчество Моргенштерна, заявил: ««Сектор Газа», «Красная Плесень», прочая помойка».

(Илья Андреев)