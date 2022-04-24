Сергей Хандожко получил 50 тысяч долларов бонусом за победу на UFC

Российский боец UFC Сергей Хандожко (27-6) получил 50 тысяч долларов за досрочную победу над американцем Дуайтом Грантом (11-5).

Поединок полусредневесов признан «Боем вечера» по итогам UFC Fight Night 205, который состоялся 24 апреля в Лас-Вегасе. Хандожко победил Гранта техническим нокаутом во 2-м раунде.

Россиянин провел в UFC 3 поединка, потерпев в лиге лишь одно поражение. 10 ноября 2019 года Хандожко проиграл Рустаму Хабилову (24-4) единогласным решением судей на UFC Fight Night 163 в Москве.