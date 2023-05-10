Алджамейн Стерлинг признал, что проиграл решающий пятый раунд в бою с Сехудо

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) признал, что пятый раунд в поединке с бывшим двойным чемпионом UFC Генри Сехудо (16-3) он проиграл.

«Я только что посмотрел запись боя, — написал Стерлинг в Twitter. — Я чувствую, что выиграл первые четыре раунда. Есть моменты, в которых я не попадал, потому что слишком боялся встречных ударов. В любом случае я победил настоящего спортсмена. Здоровья тебе и до новых побед!»

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.