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Сегодня, 11:45

Нейт Диас хочет третьего боя с Макгрегором: «Мы будем драться. Это неизбежно»

Диас уверен, что он проведет трилогию с Макгрегором
Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) уверен, что он проведет трилогию с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Я бы хотел получить третий бой с Конором [Макгрегором]. Я думаю, что это неизбежно, так что да, наверняка мы будем драться», — сказал Диас на пресс-конференции в преддверии боя с Джейком Полом.

Также Диас считает, что ирландец победит Майкла Чендлера (23-8) в предстоящем поединке в UFC. «Чендлер очень жесткий и взрывной. Я думаю, что Конор лучше Чендлера, но Чендлер, ты тоже великолепен», — резюмировал Диас.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.

Конор Макгрегор
Нейт Диас
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