Бадаев высказался о поединке между Шаблием и Нурмагомедовым на турнире Bellator 303

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил шансы Александра Шаблия на победу в поединке с Усманом Нурмагомедовым.

«У него не остается выбора. Что он может делать? Откажется, останется без боя. В таком случае не выполнил условия контракта. Ему тяжело диктовать условия лиге. PFL приобрела Bellator, и планы изменились. Они могли решить не тратиться на эти неоправданные Гран-при в их понимании. Думаю, что у Шаблия не остается выбора. Ему нужно драться, а победить машину в лице организации он не сможет», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Титульный поединок состоится 17 мая на турнире Bellator 303. На счету Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения в ММА. В активе Шаблия 24 победы при трех поражениях.