Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

15 марта, 18:31

Бадаев высказался о поединке между Шаблием и Нурмагомедовым на турнире Bellator 303

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил шансы Александра Шаблия на победу в поединке с Усманом Нурмагомедовым.

«У него не остается выбора. Что он может делать? Откажется, останется без боя. В таком случае не выполнил условия контракта. Ему тяжело диктовать условия лиге. PFL приобрела Bellator, и планы изменились. Они могли решить не тратиться на эти неоправданные Гран-при в их понимании. Думаю, что у Шаблия не остается выбора. Ему нужно драться, а победить машину в лице организации он не сможет», приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Титульный поединок состоится 17 мая на турнире Bellator 303. На счету Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения в ММА. В активе Шаблия 24 победы при трех поражениях.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Усман Нурмагомедов
ММА
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
МОК озвучил новый пакет санкций против России
Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Бейдер — Молдавский. Видеообзор боя Bellator 273
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минаков — про Немкова: «Ему нужно пробовать себя в более высоких лигах»

Шаблий: «Я считаю, что я на голову выше Усмана Нурмагомедова»
Новости
RSS RSS
Все новости