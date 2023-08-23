Тим Цзю: «Теперь мое имя будет навсегда вписано в учебники по истории»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) ответил на возмущения абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1), у которого отнимут пояс WBO.

«Мы должны были подраться еще полтора года назад, а затем у него был дедлайн. Правила есть правила. Должна быть справедливость. Ты не можешь просто так задерживать дивизион. Это неправильно. Если Джермелл хочет вернуть титул, пусть принесет остальные три, поскольку я хочу все четыре.

Чарло говорит о возвращении, а это значит, что он уже знает, что проиграет Канело. Теперь имя Тима Цзю будет навсегда вписано в учебники по истории. Поэтому я считаю, что это отличное достижение. Но я взбудоражен тем, что ждет меня вперед. Это волнительно», — признался Цзю в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING + MMA.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет Цзю.