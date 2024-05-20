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Сегодня, 10:30

Реванш между Усиком и Фьюри готовится на 12 октября

Давид Хачатрян
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Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

Реванш, который предусмотрен в контракте на бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1), должен состояться 12 октября — через пять месяцев с момента первого боя.

Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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