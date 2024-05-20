Камил Гаджиев: «Со спортивной точки зрения Усик — величайший»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Со спортивной точки зрения Усик, возможно, величайший, — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Олимпийский чемпион, абсолютный чемпион в тяжелом весе, выиграл у Джошуа дважды, выиграл у Фьюри. В принципе выиграл у лучших. У [Леннокса] Льюиса бывали осечки, у [Майка] Тайсона бывали осечки, у [Эвандера] Холифилда бывали осечки, у Мухаммеда Али бывали осечки, у Усика до сих пор этих осечек не было. Поэтому со спортивной точки зрения — да.

С социальной точки зрения ему будет непросто, потому что в связи с его активной позицией многие его поддержат, а многие не поддержат. Ну и в целом, если говорить о некоей социальной составляющей, почему мы считаем Мухаммеда Али величайшим? Почему многие говорят, что Тайсон — крутейший боксер? Просто потому, что какой-то вокруг них был всегда движ. Ведь многие опять же говорят, что Тайсон даже с точки зрения спортивного результата был очень хорош в определенные годы, лучшим боксером в истории его не назовешь. Но когда человек сильно бьет, то говорят, что бьет, как Тайсон. Он стал именем нарицательным. Мы смотрели кассеты с его боями. И нам хотелось заниматься спортом. Про Мухаммеда Али вообще молчу. Это вообще явление в истории.

Что дальше для Усика? Наверное, Деонтей Уайлдер. Вот этот бой — это то, чего пока еще в тяжелом весе мы не видели».

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.