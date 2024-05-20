Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:22

Камил Гаджиев: «Со спортивной точки зрения Усик — величайший»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Со спортивной точки зрения Усик, возможно, величайший, — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Олимпийский чемпион, абсолютный чемпион в тяжелом весе, выиграл у Джошуа дважды, выиграл у Фьюри. В принципе выиграл у лучших. У [Леннокса] Льюиса бывали осечки, у [Майка] Тайсона бывали осечки, у [Эвандера] Холифилда бывали осечки, у Мухаммеда Али бывали осечки, у Усика до сих пор этих осечек не было. Поэтому со спортивной точки зрения — да.

С социальной точки зрения ему будет непросто, потому что в связи с его активной позицией многие его поддержат, а многие не поддержат. Ну и в целом, если говорить о некоей социальной составляющей, почему мы считаем Мухаммеда Али величайшим? Почему многие говорят, что Тайсон — крутейший боксер? Просто потому, что какой-то вокруг них был всегда движ. Ведь многие опять же говорят, что Тайсон даже с точки зрения спортивного результата был очень хорош в определенные годы, лучшим боксером в истории его не назовешь. Но когда человек сильно бьет, то говорят, что бьет, как Тайсон. Он стал именем нарицательным. Мы смотрели кассеты с его боями. И нам хотелось заниматься спортом. Про Мухаммеда Али вообще молчу. Это вообще явление в истории.

Что дальше для Усика? Наверное, Деонтей Уайлдер. Вот этот бой — это то, чего пока еще в тяжелом весе мы не видели».

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Камил Гаджиев
3
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Кассьерра провел лучший матч в карьере, Семак верит в чемпионство, медали точно будут. Что произошло после победы «Зенита» над «Ахматом»
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Реванш между Усиком и Фьюри готовится на 12 октября

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости