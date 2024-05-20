Тайсон Фьюри: «Если бы я знал, что проигрываю, то нокаутировал бы Усика»

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) заявил, что до последнего думал, что выигрывает бой с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0).

«Я всегда говорю, что главное — это получить деньги и повеселиться. Сегодня мы это сделали. Я благодарю Александра за хороший бой. Это был близкий бой, понимаете? Я считаю, что сделал достаточно для победы, но судьи решили иначе. Я не могу оценивать бой, пока дерусь. Если бы перед последним раундом мне сказали: «Ты проигрываешь, выходи и попытайся его добить», я бы так и сделал. Но все в углу верили, что мы побеждаем», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.