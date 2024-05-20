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Сегодня, 07:20

Источник: Усика могут лишить звания абсолютного чемпиона мира

Давид Хачатрян
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Международная боксерская федерация (IBF) потребует от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) освободить титул в преддверии поединка между Филиппом Хрговичем (17-0) и Даниэлем Дюбуа (20-2), которые разыграют титул 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаель в соцсети X. Хргович был обязательным претендентом на титул IBF 18 месяцев.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
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