Джордан Пантен: «Тим Цзю — настоящий воин, он не мог видеть в течение 10 раундов»

Спарринг-партнер Тима Цзю (23-1) Джордан Пантен (7-0) остался под большим впечатлением от выступления своего товарища в бою с Себастьяном Фундорой (21-1).

«Это был сумасшедший бой, я был удивлен, что его не остановили, — сказал Пантен в интервью Boxing Scene. — Кровь текла в глаза Цзю, и он не мог видеть в течение 10 раундов. Он был настоящим воином. Мне показалось, что во втором раунде бой перешел на сторону Тима. Потом случился удар локтем. Это был случайный, но все же незаконный удар по макушке, и из нее просто хлынул поток крови.

Я знаю, что бои останавливают и за меньшее — за законные удары, а это был незаконный удар. Я удивлен, что он прошел всю дистанцию; и он не мог видеть до конца боя. У него просто текло из глаза и рта. Это было похоже на вмятину в его голове».

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.