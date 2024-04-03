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Кудряшов: «Глава Pravda Boxing предлагал пять миллионов Асбарову за реванш со мной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов прокомментировал желание Сослана Асбарова «оторвать голову» волгодонскому спортсмену.

«Я видел его на турнире ACA. Достаточно приветливый человек. Наверное, мог бы все это лично мне рассказать. На счет боя против Гончарова, не нужно быть экспертом, чтобы понимать, в контексте ММА вариантов там немного. Слова Асбарова на камеру во время интервью — это отголоски поп-движений, в которых он принимал участие. Так там принято, а я подобный диалог не поддерживаю. Кто и что кому оторвет... Знаю, что Хетаг Цопанов (глава Pravda Boxing) предлагал ему пять миллионов и бой со мной, реванш. К сожалению, Сослан отказался выйти и оторвать мне голову», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Боксерский поединок Асбаров — Кудряшов прошел 24 сентября 2022 года в рамках Hardcore Boxing. Тогда победу единогласным решением судей одержал Асбаров. Спустя два года Кудряшов заявил о том, что готов провести реванш и может выйти на бой без подготовки. Асбаров в ответ сообщил о готовности унизить волгодонского боксера.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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