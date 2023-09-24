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Джонни Нельсон: «Усик будет держаться подальше от Деонтея Уайлдера»

Давид Хачатрян
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Британский боксерский аналитик и экс-чемпион WBO в крузервейте Джонни Нельсон (45-12) уверен, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) не выйдет на бой с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Команда Усика будет держать его подальше от Деонтея Уайлдера. Пусть он даже на 10 километров впереди в плане таланта и навыков, слишком опасно подставляться под чью-то ударную мощь, когда тебе необходимо попытаться обмануть соперника и сблизиться. Так что ты будешь избегать Уайлдера настолько усердно, насколько это возможно. Пусть даже в техническом плане он хуже многих.
Все бойцы, претендующие на титул, держатся подальше от Деонтея Уайлдера, невзирая на то, как много времени он не дрался. Ему нужны всего доли секунды — и все закончится. И, хотя я считаю бой Усика с Уайлдером хорошей идеей, этого не будет», — сказал Нельсон на подкасте The First Bell Boxing.

В последнем поединке Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.

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