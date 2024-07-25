Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:08

Нганну рассказал, как узнал о смерти сына: «Медсестра просто сказала, что он умер»

Нганну рассказал, как узнал о смерти сына
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Франсис Нганну
Франсис Нганну.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рассказал, что у его сына Коби были проблемы со здоровьем, с которыми врачи не могли справиться.

— У него был какой-то порок развития мозга. Мы узнали об этом, когда он дважды терял сознание: первый раз — в Камеруне, а второй — в Саудовской Аравии. В Камеруне мы сразу же отвезли его в больницу, но врачи не смогли найти причину проблемы. В Саудовской Аравии мы тоже обратились в больницу, где провели множество обследований, включая электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Однако врачи не сделали компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), поскольку пришли к выводу, что у него опухло легкое. Именно это мешало ему дышать и создавало проблемы.

После всех этих обследований ему назначили лекарство, которое должно помочь. Врачи заверили нас, что с ним все будет в порядке и что беспокоиться не о чем. Когда я только приехал в Дубай, мое психическое состояние улучшилось. Жизнь прекрасна! Я даже начал ходить в спортзал. Думал, может быть, сегодня вечером я схожу в клуб. Обычно я не хожу по клубам и никуда не выхожу.

В тот день я ехал на велосипеде и пытался позвонить ему, но его мама не ответила на звонок. Я думал, после того как закончу тренировку, приму душ, лягу в постель и позвоню ему. Через тридцать минут после тренировки зазвонил мой телефон. Это был мой младший брат. Он сказал: «Братан, дела здесь идут неважно». Я спросил: «Что случилось?» Он ответил: «Коби, он потерял сознание, не дышит, мы в больнице. Меня выгнали из палаты». Я спросил: «Что происходит?» Пока мы разговаривали, он тоже пытался получить информацию, поэтому я потерял его примерно на три-четыре минуты. Медсестра сказала: «Ну, он умер». Вот так просто. Он умер.

Что вы имеете в виду? Как получилось, что он умер? Этому ребенку было 15 месяцев. Он рос. Он был самым радостным, счастливым ребенком. Что значит «он умер»? Я думал, это сон. Я думал, они скажут, что это неправда. Я продолжал звонить снова. Я позвонил своей маме, она была в слезах. Я вернулся в квартиру и видел все его игрушки, вещи, с которыми он играл. Они прямо там, но его там больше нет и никогда не будет, — сказал Нганну на The Joe Rogan Podcast.

29 апреля Нганну объявил в социальных сетях о кончине своего сына Коби.

Франсис Нганну
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Париже идут соревнования за день до церемонии открытия Олимпиады 2024
В Париже идут соревнования за день до церемонии открытия Олимпиады 2024
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нганну: «Помню, как в бою с Джошуа у меня начало расплываться зрение»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости