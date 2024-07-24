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Сауль Альварес и Эдгар Берланга подерутся 14 сентября

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2, 39 KO) и американский боксер Эдгар Берланга (22-0, 17 KO) находятся на завершающей стадии переговоров о бое, который запланирован на 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер в соцсети X.

Альварес победил Хайме Мунгию (43-1) единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Берланга в прошлом бою нокаутировал Падрайга МакКрори (18-1) в шестом раунде. Бой состоялся 24 февраля в Caribe Royal Orlando в Орландо, США.

Бокс
Сауль Альварес
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