Дацик предложил Емельяненко провести бой-реванш в Мариуполе

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик может провести второй бой против Александра Емельяненко в Мариуполе.

«Вячеславу предложили провести бой в Мариуполе. Он предложил Александру Емельяненко провести реванш именно там», — цитирует ТАСС слова представителя команды Дацика.

Первый поединок между Дациком и Емельяненко состоялся в сентябре 2022 года в Москве. Тогда победу одержал «Рыжий тарзан», нокаутировав оппонента на 12-й секунде первого раунда.

Ранее спортсмены должны были провести второй бой в апреле нынешнего года, однако турнир был отменен по техническим причинам.