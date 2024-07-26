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Дацик предложил Емельяненко провести бой-реванш в Мариуполе

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик может провести второй бой против Александра Емельяненко в Мариуполе.

«Вячеславу предложили провести бой в Мариуполе. Он предложил Александру Емельяненко провести реванш именно там», — цитирует ТАСС слова представителя команды Дацика.

Первый поединок между Дациком и Емельяненко состоялся в сентябре 2022 года в Москве. Тогда победу одержал «Рыжий тарзан», нокаутировав оппонента на 12-й секунде первого раунда.

Ранее спортсмены должны были провести второй бой в апреле нынешнего года, однако турнир был отменен по техническим причинам.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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