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Сегодня, 12:10

Тренер Дэвиса: «Велика вероятность, что бой со Стивенсоном состоится в ноябре»

Названа предварительная дата боя между Дэвисом и Стивенсоном
Давид Хачатрян
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Представитель команды чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0) Кенни Эллис заявил, что долгожданный бой с чемпионом по версии WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (22-0) может состояться в ноябре.

«Шакур сказал, что хотел бы провести бой в ноябре с «Танком». Посмотрим, насколько сильно он хочет этого сейчас. Он больше не с Бобом Арумом, так что посмотрим. Единственное, что может остановить этот бой, — это страх. Вероятность того, что бой состоится, очень велика, посмотрим», — написал Эллис в соцсетях.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Бокс
Шакур Стивенсон
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