Врачи хотели запретить Исмаилову проводить бои

Врачи хотели запретить Магомеду Исмаилову выступать в единоборствах после боя против Владимира Минеева.

«Увидев повреждения, врачи хотели запретить ему выступать. После ряда исследований стало понятно, что ситуация не столь критичная», — приводит ТАСС слова представителя команды Исмаилова.

Исмаилов проиграл Минееву по правилам бокса единогласным решением судей. Владимир стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.