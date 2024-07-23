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Сегодня, 15:30

Врачи хотели запретить Исмаилову проводить бои

Ана Горшкова
Корреспондент
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Врачи хотели запретить Магомеду Исмаилову выступать в единоборствах после боя против Владимира Минеева.

«Увидев повреждения, врачи хотели запретить ему выступать. После ряда исследований стало понятно, что ситуация не столь критичная», — приводит ТАСС слова представителя команды Исмаилова.

Исмаилов проиграл Минееву по правилам бокса единогласным решением судей. Владимир стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.

Источник: ТАСС
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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