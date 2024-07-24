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Сегодня, 07:05

Кроуфорд назвал бой, который принесет ему наследие и деньги

Давид Хачатрян
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд (40-0) объяснил, почему он хочет бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2), а не с чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Джароном Эннисом (32-0).

«Сейчас я хочу бой, который имеет для меня наибольшее значение. Это не «Бутс». Канело принесет гораздо больше пользы моему наследию и моему банковскому счету.

Ведь в конечном итоге, когда бокс завершится, что у нас останется? У меня будет наследие, о котором люди будут говорить веками. И у меня будет банковский счет, который тоже будет жить веками», — сказал Кроуфорд MMA Fighting.

Кроуфорд и Исраил Мадримов (10-0) подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Эннис досрочно победил Давида Аванесяна (30-5) в пятом раунде. Бой состоялся 13 июля в Филадельфии, США.

Бокс
Теренс Кроуфорд
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