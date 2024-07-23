Даррен Тилл: «Бой Пола и Перри — фальшивка»

Экс-боец UFC Даррен Тилл (18-5) не верит, что бой между Джейком Полом (10-1) и Майком Перри (0-2) был честным.

«Джейк устал после первого раунда, а Майк спотыкался о собственные ноги. Мне показалось, что Майка никогда не тренировали. Он выглядел как новичок. Так оно и было. Я понимаю, что он силен и вынослив, но этого недостаточно. Он должен был победить Джейка. Джейк на 40 фунтов тяжелее него и принимал стероиды. Но даже так он должен был показать лучший бой, чем этот.

Это было странно — буду честен с вами. Это был странный бой. Такое ощущение, что все было фальшивкой. Я не собираюсь лукавить", — сказал Тилл Submission Radio.

Пол нокаутировал Перри в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США.