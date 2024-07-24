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Сегодня, 07:34

Кроуфорд: «Бой с Мадримовым может стать самым сложным в моей жизни»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд (40-0) не недооценивает Исраила Мадримова (10-0), с которым ему предстоит разделить ринг 3 августа.

«Каждый бой может оказаться для меня самым сложным испытанием. Пока я не выйду на ринг, я не могу точно сказать. Исраил — непростой соперник, мы не относимся к нему легкомысленно. Мы всегда тщательно готовились к этому поединку. Посмотрим, что будет», — цитирует MMA Fighting Кроуфорда.

Кроуфорд и Мадримов подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
ФК Сибирь
Теренс Кроуфорд
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