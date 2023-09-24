Александр Поветкин дал прогноз на бой Гассиева и Отто Валлина

Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) в интервью «СЭ» заявил, что Мурат Гассиев (30-1) должен победить шведа Отто Валлина (25-1).

«Я буду смотреть бой Гассиева. Мурат — хороший парень и хороший боец, разумеется. Я лично с ним знаком, общался, хороший парень. Но я не спарринговал с ним и не проводил общие тренировки.

В курсе ли я, с кем он подерется? Нет. Отто Валлин? А, точно. Он же с Тайсоном Фьюри дрался. Точно, точно. Я думаю, что Гассиев выиграет. Валлин показал неплохой бой. Наверное, один раз показал. Я его больше не видел, не знаю. Вот один поединок с ним был. Опять же, как настроился сам Тайсон Фьюри? Может, у него что-то не так было. Мы же не знаем. Ничего не буду говорить, не знаю. Я думаю, Мурат должен победить», — сказал Поветкин в интервью «СЭ».

Гассиев и Валлин подерутся 30 сентября в Анталии, Турция. Бой состоится за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе.

Гассиев в прошлом бою нокаутировал Майка Балогуна (20-1) во втором раунде. Бой состоялся 3 марта в Ереване, Армения.