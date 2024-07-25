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Сегодня, 08:35

Тренер Минеева рассказал, когда боец завершит карьеру

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Расул Магомедалиев, тренер российского бойца Владимира Минеева, рассказал, когда его подопечный завершит карьеру.

«Владимир проведет еще три-четыре боя и завершит карьеру. У него есть и другие дела, другая деятельность», — цитирует Магомедалиева ТАСС.

На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах.

20 июля 34-летний спортсмен одержал победу единогласным решением судей в боксерском поединке над Магомедом Исмаиловым.

Источник: ТАСС
Владимир Минеев
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