Тренер Минеева рассказал, когда боец завершит карьеру

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца Владимира Минеева, рассказал, когда его подопечный завершит карьеру.

«Владимир проведет еще три-четыре боя и завершит карьеру. У него есть и другие дела, другая деятельность», — цитирует Магомедалиева ТАСС.

На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах.

20 июля 34-летний спортсмен одержал победу единогласным решением судей в боксерском поединке над Магомедом Исмаиловым.