Джон Маккарти о бое Пола и Тайсона: «Позор нам за то, что мы это допустили»

Бывший рефери Джон Маккарти жестко раскритиковал предстоящий бой Джейка Пола (9-1) и бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Это сводит меня с ума. Я люблю Майка Тайсона. И Майк был великим бойцом, но как вы думаете, что произойдет, если вы сейчас поставите Джо Монтану [67-летний бывший квотербек NFL] на футбольное поле? В спорте есть скорость, которую Майк потерял.

Мне все равно, в какой хорошей форме ты находишься в 58 лет, когда начнется бой — ты не сможешь вернуть былую форму. Когда он выйдет на ринг, он устанет. Я смотрю на это и думаю: «Позор нам за то, что мы это допустили» , — сказал Маккарти в интервью Spinning Back Clique.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.