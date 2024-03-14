Нганну: «В раздевалке перед боем с Джошуа я чувствовал, что засыпаю»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-2) отметил, что перед самым боем с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) не чувствовал себя хорошо.

Поединок между спортсменами прошел 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 37-летний камерунец был нокаутирован во втором раунде.

«Помню, как я был в раздевалке, пытаясь разогреться, и чувствовал, что засыпаю. Я вспотел, но чувствовал, что сплю. Никого не виню, вся вина здесь только на мне. Это игра, в нее нужно вступать. Мы все знали, что это может случиться. Я не ожидал этого, но всегда знал, что это может произойти. Это еще не конец. Мы только начинаем. Единственное, чего нам не хватает, — это время. Я думаю, что у нас впереди еще много времени», — сказал камерунец во время эфира в соцсетях.

Поражение от Джошуа стало для Нганну вторым на профессиональном ринге. В октябре 2023 года камерунец проиграл представителю Великобритании Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

На счету Джошуа 28 побед и 3 поражения в карьере.