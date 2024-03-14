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14 марта, 12:00

Нганну: «В раздевалке перед боем с Джошуа я чувствовал, что засыпаю»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-2) отметил, что перед самым боем с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) не чувствовал себя хорошо.

Поединок между спортсменами прошел 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 37-летний камерунец был нокаутирован во втором раунде.

«Помню, как я был в раздевалке, пытаясь разогреться, и чувствовал, что засыпаю. Я вспотел, но чувствовал, что сплю. Никого не виню, вся вина здесь только на мне. Это игра, в нее нужно вступать. Мы все знали, что это может случиться. Я не ожидал этого, но всегда знал, что это может произойти. Это еще не конец. Мы только начинаем. Единственное, чего нам не хватает, — это время. Я думаю, что у нас впереди еще много времени», — сказал камерунец во время эфира в соцсетях.

 
Энтони Джошуа (справа) нокаутировал Франсиса Нганну. Вселенная в шоке. Джошуа показал, что нет у Нганну никакого бокса

Поражение от Джошуа стало для Нганну вторым на профессиональном ринге. В октябре 2023 года камерунец проиграл представителю Великобритании Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

На счету Джошуа 28 побед и 3 поражения в карьере.

Франсис Нганну
Энтони Джошуа
3
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