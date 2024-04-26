Кириенко о чемпионате Европы: «19 человек в финалах — это хороший результат, но мы хотим достигнуть отличного»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко оценила выступление россиян на чемпионате Европы по боксу. Турнир проходит с 18 по 28 апреля в сербском Белграде.

— Весь коллектив проделал огромную работу на чемпионате Европы. Мы прошли большой путь, который длился семь лет, и хотим забрать все, что нам принадлежит. Перед финалами мы провели совещание с командой, анализируем результаты и готовимся к финалам. Но 19 человек в финалах — это хороший промежуточный результат, но мы хотим достигнуть отличного. У нас сдержанный оптимизм, впереди финалы. Но могу сказать, проделана большая работа по каждой весовой категории. Парни и девушки изучают своих соперников, и это важное правило в боксе.

Чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской конфедерации бокса (EUBC), которая является членом Международной ассоциации бокса (AIBA). Российские спортсмены выступают на турнире под флагом страны.