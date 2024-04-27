Чамгалакова о золоте чемпионата Европы: «Очень старалась выиграть, чтобы у России было первое общекомандное место»

Россиянка Юлия Чумгалакова поделилась эмоциями от завоевания золотой медали чемпионата Европы по боксу.

В пятницу, 27 апреля, 26-летняя спортсменка победила представительницу Сербии Кристину Варгу. Поединок проходил в категории до 48 кг.

«Все раунды сложные, это финал. Я знала, как боксировать с ней. Понимала, что она будет бежать вперед. Это мой стиль. Слава Богу, все получилось. У меня сейчас уже опустошение. Когда ты уже решил поставленную задачу, выиграл чемпионат Европы, можешь отдыхать. После объявления победителя приходит эта эмоция. А так, все хорошо, я очень рада, что выиграла.

Я уже привыкла к тому, что дерусь первая. И даже если сейчас буду где-то в середине, будет тяжело. Я надеюсь, что все девочки выиграют. И я очень старалась выиграть, чтобы у нас было первое общекомандное место», — сказала Чумгалакова.

Чумгалакова стала двукратной чемпионкой Европы. Ранее она завоевала золото на турнире в Алькобендасе-2019.