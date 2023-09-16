Хрюнов считает Штыркова более опасным соперником для Минеева, чем Карвальо

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал «СЭ» победу россиянина Владимира Минеева над экс-чемпионом Bellator в среднем весе бразильцем Рафаэлем Карвальо на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я бы не сказал, что была легкая победа. Это мастерство Владимира Минеева. Получилось вовремя нанести этот удар. Мои поздравления», — сказал Хрюнов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Хрюнов поделился мыслями о возможном бое Владимира Минеева с Иваном Штырковым.

«Я в этом бою буду болеть за Ивана Штыркова. В слове болеть я имею спортивную точку зрения. Ничего личного. Мне очень симпатизирует этот парень. Он очень часто проводит бои. Его знает весь Урал. Я думаю, он куда серьезней и опасней, чем Карвальо», — добавил Хрюнов.

Минеев нокаутировал Карвальо во втором раунде. Бой по правилам кикбоксинга проходил 15 сентября в Элисте.

33-летний россиянин одержал 19-ю победу в карьере. Также на его счету одно поражение и одна ничья. У 37-летнего бразильца теперь 22 поединка, 16 побед и 6 поражений.