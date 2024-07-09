Источник: «Спартаку» предложили подписать вингера «Актобе» Самородова
«Спартаку» предлагали подписать полузащитника «Актобе» и сборной Казахстана Максима Самородова, сообщает Legalbet.kz.
По информации источника, с этим предложением к московскому клубу обратились агенты.
22-летний вингер является воспитанником «Актобе». Он провел за команду 116 матчей, забил 24 гола и сделал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
Источник: Legalbet.kz
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4
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5
|Спартак
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15
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
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|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
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Пари НН – Рубин
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