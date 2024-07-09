Источник: «Спартаку» предложили подписать вингера «Актобе» Самородова

«Спартаку» предлагали подписать полузащитника «Актобе» и сборной Казахстана Максима Самородова, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, с этим предложением к московскому клубу обратились агенты.

22-летний вингер является воспитанником «Актобе». Он провел за команду 116 матчей, забил 24 гола и сделал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.