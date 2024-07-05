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«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче

Алина Савинова
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Тео Бонгонда в матче с «Актобе».
Фото ФК «Спартак»

Товарищеский матч «Спартака» и «Актобе» завершился результативной ничьей — 1:1. Игра проходила на Центральном стадионе имени Кобланды-Батыра в Казахстане.

На гол команды из Актобе на 10-й минуте точным ударом ответил защитник красно-белых Никита Чернов на 48-й минуте.

27 июня «Спартак» провел товарищескую встречу против «Торпедо», в которой одержал победу со счетом 3:1.

В минувшем сезоне московская команда финишировала на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Казахстанский клуб стал третьим по итогам премьер-лиги.

Товарищеский матч

«Актобе» (Казахстан) — «Спартак» (Россия) — 1:1 (1:0)

Голы: Самородов, 10 (1:0). Чернов, 47 (1:1).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 70), Чернов (Рябчук, 70), Литвинов (Тавареш, 70), Зобнин (Дуарте, 70), Мартинс (Зиньковский, 70), Игнатов (Умяров, 70), Хлусевич (Пруцев, 70), Денисов (Джебов, 70), Зорин (Гузиев, 70), Бонгонда (Мелешин, 70), Соболев (Плотников, 70).

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ФК Актобе
ФК Спартак (Москва)
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