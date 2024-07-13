Черчесов: «Многолетнее лидерство «Зенита» закономерно»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» много лет остается лидером РПЛ.

— По моим ощущениям, игроки и тренеры «Зенита» мотивированы и по-хорошему уверены в своих силах. Тренировочный процесс интенсивен, а отдача на занятиях у ребят максимальная, в том числе и у бразильцев, хотя о них и пишут всякое, — сказал Черчесов. -В целом вижу, что и в клубной системе, и в тренерско-административном штабе сине-бело-голубых работают профессионалы, которые понимают, чего они хотят и как этого добиться. Так что не надо удивляться многолетнему лидерству «Зенита», оно закономерно: работа идет планомерно, без истерик и шараханий, — сказал Черчесов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.