Черчесов: «Алип находится в хорошем тонусе»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился своим мнением о защитнике «Зенита» Нуралы Алипе.

— У Алипа серьезная конкуренция в клубе. Но это как раз тот случай, когда она только стимулирует. Нуралы — парень со спортивным, боевым характером, который преодолел в своей жизни такие трудности, о каких многие даже не имеют представления. Алип — лидер нашей сборной, и я не мог с ним не пообщаться в числе первых. Побывал на тренировке с участием нашего футболиста, посмотрел на базе «Зенита» контрольный матч, где он выходил на поле. Защитник сборной Казахстана находится в хорошем тонусе, — сказал черчесов «СЭ».

Алип в сезоне-2023/24 провел 37 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.