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Сегодня, 20:09

Мулдаров: «Зайнутдинов сделал неправильно, он должен был переходить в «Зенит»

Алина Савинова
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Тренер «Биолога-Новокубанск» и экс-игрок сборной Казахстана Алексей Мулдаров считает, что полузащитнику «Бешикташа» Бактиеру Зайнутдинову стоило соглашаться на переход в «Зенит».

«Мое мнение — он сделал неправильно. Должен был переходить в «Зенит». В «Зените» он был бы лидером. «Бешикташ» уже не тот, что раньше. Не затерялся ли бы среди зенитовских бразильцев? Нет, конечно! Он всю кухню хорошо знает. Он наслаждался бы игрой с бразильцами», — цитирует Мулдарова Legalbet.kz.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года из московского ЦСКА. 26-летний казахстанец сыграл 37 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах и забил один мяч.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Алексей Мулдаров
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