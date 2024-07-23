Черчесов объяснил, почему не возглавил клуб из РПЛ: «Бывает, что тебя хотят, но не могут, или могут, но не хотят»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил, почему принял предложение казахстанцев и не стал дожидаться появления вариантов с одним из клубов РПЛ.
60-летний специалист был уволен из венгерского «Ференцвароша» в июле 2023 года и оставался без работы до июня 2024 года.
«Дело в том, что ты не можешь прийти в какой-то клуб по заказу. Хочешь-не хочешь, у каждой команды есть тренер, все решают свои задачи. В то или иное время бывает, что тебя хотят, но не могут, или могут, но не хотят. Так часто бывает, поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я говорил, что хочу поработать в России, в русскоязычной стране, потому что опять на английском или на немецком говорить — сложно иногда бывает. Не потому, что я языки не знаю, а потому, что нужно больше энергии вкладывать.
А так — поступило конкретное предложение от Казахстана, а когда есть конкретика, когда тебе ставят определенные амбициозные, интересные и непростые задачи... И, самое главное, если бы я не работал до этого тренером сборной 5 лет — это был бы вопрос вопросов. А когда ты уже знаешь эту работу, знаешь определенные нюансы, которые не знал, приходя в сборную России... Мы поговорили, пожали друг другу руки, и теперь я — тренер сборной Казахстана», — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана 3 июня 2024 года. По данным «СЭ», специалист подписал контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) по схеме «2+2».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1