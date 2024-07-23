Черчесов объяснил, почему не возглавил клуб из РПЛ: «Бывает, что тебя хотят, но не могут, или могут, но не хотят»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил, почему принял предложение казахстанцев и не стал дожидаться появления вариантов с одним из клубов РПЛ.

60-летний специалист был уволен из венгерского «Ференцвароша» в июле 2023 года и оставался без работы до июня 2024 года.

«Дело в том, что ты не можешь прийти в какой-то клуб по заказу. Хочешь-не хочешь, у каждой команды есть тренер, все решают свои задачи. В то или иное время бывает, что тебя хотят, но не могут, или могут, но не хотят. Так часто бывает, поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я говорил, что хочу поработать в России, в русскоязычной стране, потому что опять на английском или на немецком говорить — сложно иногда бывает. Не потому, что я языки не знаю, а потому, что нужно больше энергии вкладывать.

А так — поступило конкретное предложение от Казахстана, а когда есть конкретика, когда тебе ставят определенные амбициозные, интересные и непростые задачи... И, самое главное, если бы я не работал до этого тренером сборной 5 лет — это был бы вопрос вопросов. А когда ты уже знаешь эту работу, знаешь определенные нюансы, которые не знал, приходя в сборную России... Мы поговорили, пожали друг другу руки, и теперь я — тренер сборной Казахстана», — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана 3 июня 2024 года. По данным «СЭ», специалист подписал контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) по схеме «2+2».