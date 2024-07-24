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24 июля, 23:21

Бизнесмен Кайрат Боранбаев откроет еще один клуб в Алматы

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Как сообщает Meta-ratings.kz, казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев готовится к созданию еще одного частного футбольного клуба.

По данным издания, новый клуб получит название «Almaty United» и начнет свой путь с QFL второй лиги в сезоне 2025 года.

Ожидается, что новый клуб будет проводить домашние матчи на одном из объектов академии «Кайрата», а генеральным директором клуба станет бывший генеральный директор «Кайрата», ныне возглавляющий футбольное агентство Player Career Management Марат Баймуханов .

Источник: Meta-ratings.kz
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