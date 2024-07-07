Черчесов прибыл в Петербург

По информации «СЭ», в воскресенье, 7 июля, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прибыл в Петербург.

Сегодня он посетит базу «Зенита», где пообщается с защитником казахстанской национальной команды Нуралы Алипом и главным тренером питерцев Сергеем Семаком, а завтра посетит матч Летнего Кубка между сине-бело-голубыми и «Црвеной Звездой».