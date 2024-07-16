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Защитник «Торпедо» Байтуков рассказал, что ждет вызова в сборную Казахстана

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Защитник московского «Торпедо» Руслан Байтуков рассказал, что был бы рад вызову в сборную Казахстана и работе со Станиславом Черчесовым.

«В «Торпедо» все отлично, обживаюсь. Что думаю о Станиславе Черчесове как главном тренере сборной Казахстана? Лично с ним не знаком. По результатам — отличный тренер. Хотел бы поиграть в казахстанской сборной под его руководством? Ну, если бы мне пришел вызов — конечно, я был бы рад», — цитирует футболиста Legalbet.

27-летний Байтуков, который родился в казахстанском городе Рудный и имеет гражданство РФ, выступает за «автозаводцев» с 2024 года.

Источник: Legalbet.kz
Станислав Черчесов
Первая лига
Сборная Казахстана по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
11
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
12
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 - : -
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 - : -
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
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