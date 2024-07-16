Защитник «Торпедо» Байтуков рассказал, что ждет вызова в сборную Казахстана
Защитник московского «Торпедо» Руслан Байтуков рассказал, что был бы рад вызову в сборную Казахстана и работе со Станиславом Черчесовым.
«В «Торпедо» все отлично, обживаюсь. Что думаю о Станиславе Черчесове как главном тренере сборной Казахстана? Лично с ним не знаком. По результатам — отличный тренер. Хотел бы поиграть в казахстанской сборной под его руководством? Ну, если бы мне пришел вызов — конечно, я был бы рад», — цитирует футболиста Legalbet.
27-летний Байтуков, который родился в казахстанском городе Рудный и имеет гражданство РФ, выступает за «автозаводцев» с 2024 года.
Источник: Legalbet.kz
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Сокол
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Родина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Уфа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Алания
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|- : -
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|- : -
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|- : -
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|- : -
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1
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