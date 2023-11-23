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Канчельскис: «Мне поступил звонок из ФИФА. Спросили о происходящих в «Тоболе» «левых» делах»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», что во время работы в клубе ему поступил звонок из ФИФА с просьбой рассказать, что происходит в команде.

«Мне поступил звонок из ФИФА. Придется отвечать на их вопросы. Спросили о происходящих в клубе «левых» делах. За них придется отвечать. И я, как генеральный директор, должен им отвечать», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Канчельскис рассказал, что собирается подавать в суд на «Тобол».

54-летний специалист занимал пост гендиректора «Тобола» с июля 2023 года. В четверг, 23 ноября стало известно об увольнении россиянина из казахстанского клуба.

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Тобол
ФИФА
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